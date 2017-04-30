زوجة غلام ترفض الانتقال لميلان وتصر على البقاء في نابولي

العارف بخفايا كرة القدم الأوروبية وأسرار انتقالات اللاعبين يعرف جيدا أن لزوجات اللاعبين وعائلاتهم يد في رحيلهم عن هذا الفريق وانتقالهم لذاك، كما حدث مع كاكا تشفشينكو وغيرهم الأمر هذا تعدى للوصول للجزائر، حيث كشفت تقارير إيطالية يوم أمس أن زوجة اللاعب الجزائري فوزي غلام طلبت من زوجها الكف عن مفاوضاته مع إدارة ميلان لأنها ترفض الانتقال إلى هناك على الأقل حاليا .

غلام ينتظر مولودا ثالثا وزوجته تريد أن يولد في نابولي بالذات

بحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” فإن زوجة غلام لم تطلب من زوجها إيقاف مفاوضاته مع ميلان فقط بل مع كل الأندية، حيث بدأت بالضغط عليه من أجل البقاء وحجتها في ذلك أنها لا تريد الانتقال هذا العام من نابولي وتريد الانتظار لغاية وضعها لمولدها الجديد الذي تصر أن يولد في مدينة نابولي، ولا يعرف سبب هذا الإصرار ولا الوقت الذي طلبته زوجة غلام وهل سيضطره للبقاء للموسم المقبل أم فقط لغاية الصيف، يذكر أن غلام ينتظر مولوده الثالث .

نابولي غير مستعد لتسريحه صوب الميلان وسيعود للمحاولة معه

كما أشرنا إليه في عدد أمس لا تبدو إدارة نابولي مقتنعة بتسريح لاعب الخضر فوزي غلام صوب ميلان، موقع “نابولي ماغازين” المقرب جدا من النادي الجنوبي قال أمس أن رئيس النادي “أوريليو دي لاورنتيس” لن يتنازل عن غلام بسهولة وسيعود للاجتماع به وبوكلاء أعماله عله ينجح في الإبقاء عليه للموسم المقبل، ويبدو أن “دي لاورنتيس” سيعتمد كثيرا على رأي زوجة غلام الذي قال موقع “نابولي ماغازين” أنها ترفض ترك المدينة التي عاشت فيها خلال الأربع سنوات الماضية .

ميلان لن يلعب أي منافسة أوروبية وراتب غلام غير بعيد عن الراتب الذي عرضه نابولي

بحسب موقع “نابولي ماغازين” دائما فإن إدارة نابولي ستعتمد على بعض المعطيات التي من شأنها أن تقنع غلام بالبقاء أهمها إشراكه بشكل أساسي، حيث قالت التقارير أن ساري يعتبر غلام أهم لاعبيه وتجديده للعقد سيعني عودته أساسيا، أم الأمر الثاني فهو مشاركة نابولي في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل في المقابل غياب نادي ميلان الذي سيعجز حتى عن التأهل للدوري الأوروبي، وبين هذا وذلك سيكون الراتب الذي عرض على غلام من طرف ميلان ( 2 مليون أورو ) راتبا برقم غير بعيد عن العرض الذي سيقدم له .

نابولي سيعرض عقدا بـ1.8 مليون أورو سنويا ولغاية 2021

في الأخير كشف موقع “نابولي ماغازين” أن إدارة نابولي ستقوم بهجوم معاكس على عرض ميلان وستقدم عرضا جديدا لفوزي، حيث سيتقاضى الجزائري بموجبه راتبا وقدره 1.8 مليون أور صافي خاليا من الحوافز والامتيازات والمكافآت، والتي سترفع راتبا أكثر كما أن العقد الجديد سيمتد لغاية 2021، والملاحظ أن العرض يبدو أقل قيمة سواء من حيث الراتب أو مدة العقد مقارنة بعرض ميلان، لكن إدارة نابولي تعول كثيرا على مشاركة الفريق الموسم المقبل في دوري الأبطال كما أشرنا .

توتنهام الإنجليزي قد ينقذه من سيطرة دي لاورنتيس

كشفت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبور” الإيطالية أمس أن إدارة نابولي لن تسرح لاعبها الجزائري فوزي غلام بسهولة لميلان لأن النادي اللومباردي يعتبر منافسا لكنها في المقابل ستتعامل بأقل حدة مع العروض الخارجية، الدولي الجزائري يحظى باهتمام كبير من عدة دوريات لكن الجديد أن إدارة توتنهام ستقدم عرضا رسميا للاعب الجزائري في قادم الأيام، النادي اللندني يريد تقوية صفوفه أكثر فأكثر من أجل المنافسة على اللقب الموسم المقبل وخاصة الظهور بوجه أحسن في السنة المقبلة في دوري أبطال أوروبا .

بورقعة-ع