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سوداني يسجل مجددا ويستعيد صدارة هدافي الدوري

سوداني يسجل مجددا ويستعيد صدارة هدافي الدوري

By admin
30 أبريل، 2017
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استعاد نادي دينامو زغراب توازنه في الدوري بعد أن عاد لنغمة الانتصارات، رفقاء الدولي الجزائري هلال العربي سوداني سحقوا ضيفهم سيباليا صاحب المركز الأخير بستة أهداف من دون رد رفعت رصيدهم للنقطة 71 على بعد خمس نقاط من المتصدر ريجكا ( يملك لقاء أقل ) من جانب دينامو شارك سوداني أساسيا ولعب تسعين دقيقة قدم فيها مستوى طيبا وساهم فيها في فوز فريقه بهدف وتمريرتين حاسمتين .

وصل للهدف الـ13 في الدوري و الـ15 في المجموع

بهدفه عشية أمس ضد سيباليا يكون لاعب الخضر قد وصل لهدفه الـ13 في الدوري هذا الموسم، وهو ما رفعه للمركز الأول في صدارة الهدافين، سوداني عاد للصدارة رغم غيابه الطويل عن التألق وأيضا عن المشاركة بسبب الإصابة وهذا راجع ربما لضعف الفرق الأخرى، هذا ووصل هلال لهدفه الـ15 هذا الموسم في كل المسابقات، حيث يمتلك هدفين في المنافسة الأوروبية وهي حصيلة تبقى جيدة على العموم .

بورقعة-ع

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