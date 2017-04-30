غازي عنتاب يطالب بورصا سبور بتوضيحات حول حقيقة تعاقدها مع غيلاس

يبدو أن خبر انتقال لاعب الخضر نبيل غيلاس إلى بورصا سبور والذي أشرنا إليه يوم أمس قد أقلق إدارة ناديه غازي عنتاب، كيف لا وهي التي تمتلك العقد، الصحافة التركية الصادرة يوم أمس قالت أن إدارة غازي عنتاب استنكرت كل تلك الأخبار، كما نفتها جملة وتفصيلا مؤكدة أن غيلاس مازال مستمرا مع الفريق وأي نادي يرغب في التعاقد معه عليه شراء عقده من النادي وليس التعاقد معه مباشرة.

المناجير العام لغازي عنتاب: ” نحن قلقون من الأخبار المتداولة ولم يخبرنا أحد عن تعاقد غيلاس مع بورصا سبور “

في سياق ذي صلة خرج المناجير العام لنادي غازي عنتاب فاضل أوزدمير بتصريحات في هذا الخصوص، أوزديمير قال أن إدارة ناديه قلقة جدا بعد سماع تلك الأخبار خاصة أن الصحافة المقربة من بورصا سبور تكلمت عن توقيع رسمي، فاضل أوزدمير قال غيلاس مرتبط بعقد ولا أحد من نادي بورصا سبور أخبرهم برغبتهم في التعاقد معه، كما أكد أنه يعرف جيدا رئيس بورصا سبور ولا يعتقد أن يقوم بمثل هذه التصرفات البعيدة جدا عن أخلاق كرة القدم (يقصد الاتصال باللاعبين وراء ظهور مسؤوليهم) .

غيلاس قريب جدا من ترك غازي عنتاب وإدارة ناديه ترغب في الاستفادة فقط

رغم أن إدارة غازي عنتاب سارعت لتنفي انتقال غيلاس رسميا إلى بورصا سبور إلا أن ذلك لا ينفي بالمطلق رحيل اللاعب الجزائري وإنما قد يؤجل الإعلان عن الأمر فقط، نبيل يملك طموحات أكبر وغازي عنتاب حتى في حال بقائه لا يمكنه أن يلبي هذه الطموحات لذلك سيبحث عنها في فريق آخر وبورصا سبور الأقرب، يذكر أن تقارير تركية سابقة أكدت رحيل غيلاس عن غازي عنتاب نهاية الموسم لأنه لم يكن يرغب في الأصل في التوقيع معهم بداية الموسم وسيستغل تألقه في الفترة الأخيرة لإقناع الأندية بالتعاقد معه .

بورقعة-ع