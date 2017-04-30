فيغولي يلازم الدكة واست هام ويعجز عن تحقيق الفوز

كما كان متوقعا وأشرنا إليه في عدد سابق سجل الدولي الجزائري سفيان فيغولي عودته للقاءات فريقه وتواجد في مجموعة واست هام، التي كانت معنية بلقاء ستوك سيتي عشية أمس السبت في الدوري الإنجليزي، عودة فيغولي لم تكتمل، حيث بدأ اللقاء بديلا وأنهاه كذلك أي أن حضوره كان مثل غيابه، بما أنه اكتفى بتشجيع زملائه فقط، ولا يعرف لحد الآن السر وراء إبعاد فيغولي في كل مرة ولو أن بوادر رحيله بدأت تتضح جليا، وبالعودة للقاء فقد انتهى بالتعادل السلبي صفر لمثله وهي نتيجة لم تساعد ولم تضر أي فريق بما أن الفريقين ضمنا البقاء ولا يلعبان على أي هدف.

الإدارة والمدرب يبعثان برسائل عن قرب رحيله

بقاء فيغولي على كرسي الاحتياط في لقاء أمس وغيابه عن لقاء الجولة المنصرمة دون توضيحات عن سبب الغياب، هي بمثابة رسائل من المدرب الكرواتي للفريق بيليتش ومن ورائه إدارة النادي لفيغولي بأن مكانك الموسم القادم لن يكون ضمن تعداد المطارق، فإدارة النادي تسعى للقيام بثورة في الفريق وفيغولي لن يكون ضمن مشروع النادي، فاللاعب الذي لا يشارك في لقاءت فريقه والذي لا يلعب على أي هدف لا يمكن أن يكون حاضرا لما تضع الإدارة المنافسة على المراكز الأولى في الموسم القادم هدفا لها، وما على لاعب الخضر إلا البحث عن وجهة تضمن له المشاركة بانتظام والعودة إلى سابق عهده.

بورقعة-ع