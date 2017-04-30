محرز يشارك أساسيا مع ليستر الفائز على واست بروميتش

حقق نادي ليستر سيتي فوزا جديدا أكد به الوجه القوي الذي ظهر به منذ رحيل التقني الإيطالي كلاوديو رانييري، الضحية هذه المرة كان واست بورميتش البيون رغم أن اللقاء أقيم على أرض الأخير، حيث انتهى اللقاء بفوز رفقاء الدولي الجزائري رياض محرز بهدف فاردي من دون مقابل ما رفع رصيدهم للنقطة الـ40 متقدمين بأربعة مراكز كاملة، من جانب ليستر سيتي شارك محرز أساسيا ولعب 81 دقيقة قدم فيها مستوى مقبولا، حيث تعرض لرقابة لصيقة وتدخلات خشنة كثيرة.

سليماني اكتفى بالجلوس على الدكة

من جانب ليستر سيتي دائما أبقى المدرب غريغ شكسبير لاعبه الجزائري الآخر إسلام سليماني على دكة البدلاء، مشاركة سليماني كانت محل شك منذ البداية وهذا بسبب معاناته من إصابة على مستوى الفخذ لكن مجرد استدعائه ووضعه على الدكة يعتبر خبرا سارا ويؤكد شفائه النهائي من هذه الإصابة، ويتطلع سليماني للمشاركة في لقاء الجولة المقبلة ضد واتفورد، حيث سيستفيد من عمل دؤوب طيلة الأسبوع الحالي للوصول في الفورمة للقاء المقبل، يذكر أن بعض الأخبار ذهبت لعدم إشراك سليماني مجددا لأن العقد الذي يربط ليستر سيتي بسبورتينغ ينص على دفع قيمة مالية معينة جراء لعبه لكل لقاء وهو ما ترفضه إدارة ليستر وهي في موقع قوة، لأنها ضمنت البقاء ولن تكون في حاجة لسليماني في قادم اللقاءات.

بورقعة-ع