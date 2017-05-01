أوين: ما فعله سواريز سيتكرر مع دي خيا

أكد اللاعب الإنجليزي السابق مايكل أوين على أن اللاعب الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ربما يفكر في الإنتقال إلى برشلونة الإسباني في المواسم المقبلة رغم معرفته برغبة اللاعب في الإنتقال إلى ريال مدريد.

وتحدث لاعب ريال مدريد السابق لوسائل الإعلام قائلاً: “أعتقد أنه في مرحلة ما من مسيرته سيقوم دي خيا بالعودة إلى إسبانيا لإرتداء قميص برشلونة، أو ريال مدريد”.

وأضاف: “أنظر إلى لويس سواريز، كان يقدم مستويات رائعة في أنفيلد رود، لكنه قرر الذهاب إلى برشلونة حينما تصارعوا على التعاقد معه”.

يذكر أن دي خيا قريب من الذهاب إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، كما إنه كان قد إتفق مع الملكي على الانضمام إلى صفوفه صيف 2015 لكن الصفقة تعطلت في الثواني الأخيرة.

ويعتبر أوين من اللاعبين الذين لمعوا مع فريق ريال مدريد الإسباني لفترة، حيث إنه يعتبر من أهم اللاعبين الإنجليز الذين تعملقوا في أوروبا.

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