“المعاملة الظالمة” تدفع نجم ريال مدريد لطلب الرحيل

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني طلب من وكيله البحث عن نادي جديد للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل.

لصحيفة “إكسبريس” الإنجليزية، فإن الدولي الفرنسي يرغب في الرحيل عن النادي الملكي، نظرًا لما يعانيه اللاعب في الفترة الأخيرة، خاصة مع عدم تسجيله للعديد من الأهداف خلال الموسم الحالي.

وسجل بنزيما 17 هدفًا فقط في 42 مباراة، ويعاني في الشق الهجومي أثناء التواجد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية على تواجد اهتمام بالغ من نادي أرسنال بالتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، حيث يرى فيه أرسين فينجر المدير الفني للجانرز حلًا هامًا لمشاكل الفريق الهجومية.

وأكدت الصحيفة أن بنزيما قد يكون جزءًا من صفقة انتقال مواطنه ديفيد دي خيا حارس مرمي مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد، وذلك لتسهيل إتمام الصفقة.

وأشارت كذلك إلى أن المهاجم الدولي الفرنسي لا يرغب في الاستمرار في صفوف النادي الملكي، وذلك بعد صافرات الاستهجان من قبل جماهير النادي ضده خلال مباراة فالنسيا الأخيرة في الدوري.

وتسببت هذه الحادثة في غضب شديد لبنزيما، مما قاده لإخبار وكيل أعماله برغبته الملحة في الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.