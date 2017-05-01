ديبالا: رونالدينيو قدوتي ومثلي الأعلى

أكد اللاعب الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي على أن اللاعب البرازيلي رونالدينيو يعد بمثابة مثله الأعلى وقدوته منذ أن كان طفلاً صغيراً.

وتحدث نجم فريق يوفنتوس الإيطالي لوسائل الإعلام على هامش مباراة فريقه الأربعاء المقبل مع موناكو الفرنسي قائلاً: “رونالدينيو قدوتي ومثلي الأعلى، تعلمت منه كثيراً ومازلت أتعلم منه”.

وأضاف: “كان حلم بالنسبة لي أن أحصل على قميص رونالدينيو، وحتى الأن لم أتحصل عليه، في وقت سابق طلبت من جاتوزو أن يجلب قميصه كونه لعب معه في ميلان، لكنه لم يهتم بأمري حتى الأن”.

وتابع: “صور رونالدينيو متواجدة في غرفتي حتى الأن، أنه لاعب رائع وقائد ولا يمكن لأحد أن يصل لقدراته الفردية وتحكمه في الكرة”.

وأختتم حديثه قائلاً: “نحن اللاعبين اللاتينيين نحب المرح والغناء والرقص، ورونالدينيو محترف في ذلك كما هو محترف في عالم اللعبة”.

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