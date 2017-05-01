“ديربي تورينو”..خطوة يوفنتوس نحو لقب الدوري

أصبح يوفنتوس على بعد ثلاث نقاط فقط من تحقيق لقب الدوري الإيطالي للمرة السادسة على التوالي، والثالثة والثلاثين في تاريخه، وذلك بعد تعثر منافسه المباشر، روما، وسقوطه في ديربي العاصمة أمام لاتسيو بالهزيمة بنتيجة 3-1.

ويبتعد يوفنتوس بالصدارة بفارق تسع نقاط عن روما، مع تبقي أربع مباريات فقط على نهاية السيرى آ، مما يعني أن المباراة المقبلة للبيانكونيري أمام جاره تورينو يوم السبت المقبل، قد تكون مباراة حسم لقب الاسكوديتو.

ويحتاج يوفنتوس لتحقيق الفوز في ديربي تورينو، مع خسارة أو تعادل روما أمام ميلان في سان سيرو، ليصبح الدوري رسميًا من نصيب السيدة العجوز.

وفي حالة خسارة يوفنتوس أمام جاره اللدود، أو فوز روما على ميلان، فإن الحسم قد يتأخر للجولة السادسة والثلاثين، والتي يحل فيها البيانكونيري ضيفًا على ذئاب العاصمة الإيطالية.