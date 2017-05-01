راشفورد: حارس سوانزي عرقلني ولم أتحايل على الحكم

أكد اللاعب الدولي الإنجليزي الشاب ماركوس راشفورد مهاجم فريق مانشستر يونايتد على أن حكم لقاء مباراة سوانزي الأخيرة قد ظلمه بعدم إحتساب ركلة جزاء صحيحة، موضحاً أن حارس الفريق المنافس قد عرقله.

وكان مانشستر يونايتد قد تعادل مع نظيره سوانزي سيتي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما أمس ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد.

وتحدث اللاعب الشاب لوسائل الإعلام عقب اللقاء قائلاً: “الحكم لم يمنحني ركلة جزاء صحيحة خلال المباراة، لقد قال لي بأني ذهبت لحيلة التحايل عليه من أجل إحتساب الركلة، إلا أنه لم يرى ذلك”.

وأضاف: “بالفعل حارس سوانزي لمسني وساهم في عرقلتي وأنا أحاول الهروب منه، لذلك فهي ركلة جزاء صحيحة”.

من جانبه تحدث مدربه جوزيه مورينيو عقب اللقاء قائلاً: “سأشاهد اللقطة على التلفاز في وقت لاحق، لكن راشفورد أكد لي أن حارس سوانزي قد عرقله”.

ويقابل مانشستر يونايتد نظيره آرسنال الجولة المقبلة في بطولة الدوري الممتاز ضمن منافسات الجولة الـ36.

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