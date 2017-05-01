زيدان: مباراة الديربي لها بريقها.. والفريق جاهز تماماً

أكد المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد على جاهزية فريقه لمباراة الغد أمام نظيره أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحدث الفرنسي في المؤتمر الخاص بمباراة الغد قائلاً: “علينا أن نفكر في مباراة الغد، سوف تكون مباراة صعبة ونحن مستعدون لها أيضاً”.

وأضاف: ” اللعب كل ثلاثة أيام يجعلك أحياناً لا تقدم كل ما تملك، هذه رساله صغيرة لبعض الناس الذين يعلقون دائماً على أشياء معينة في الفريق”.

وتابع زيدان: ” نريد الفوز والتمتع، الأشياء العظيمة لا يمكن أن تحدث في كل مباراة، نحن نلعب كل ثلاث أيام، الاشياء الصغيرة يمكن أن تحدث الفارق دائماً”.

وعن الحالة النفسية والبدنية للمجموعة علق الفرنسي قائلاً: “اللاعبين بعد مباراة فالنسيا وضعوا أمامهم شيء واحد وهو التتويج ببطولة الدوري ودوري الأبطال، الجميع في حالة نفسية مرتفعة عقب الفوز الأخير”.

وأستطرد: “مباراة الديربي دائماً تكون خاصة، شعور مختلف، وشحن جماهيري كبير، نريد الدعم من جماهيرنا منذ بداية اللقاء لحسم المباراة”.

وعن الحالة النفسية الرائعة التي يعيشها الخصم علق الفرنسي قائلاً: “أتلتيكو مدريد يعيش فترة رائعة على صعيد النتائج، سيفعلون كل شيء من أجل الفوز والصعود للمباراة النهائية”.

وأختتم حديثه قائلاً: “رونالدو قدم مباريات رائعة الفترة الماضية، وجاهز للبداية غداً، أما عن إيسكو والبقية فسنرى غداً ماذا سيحدث، في النهاية ستكون الخطة مناسبة لتحقيق ما هو مطلوب”.

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