غليك: فالكاو لا يختلف عن ديبالا

أكد اللاعب البولندي كاميل غليك مدافع فريق موناكو الفرنسي على قوة زملائه الهجومية والتي ستضرب نظيره يوفنتوس في المباراة التي ستجمع الثنائي الأربعاء المقبل بدوري أبطال أوروبا.

وكان يوفنتوس الإيطالي قد وقع في فخ نظيره موناكو الفرنسي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب لويس الثاني بالإمارة الفرنسية الأربعاء المقبل.

وتحدث اللاعب لوسائل الإعلام قائلاً: “مبابي وفالكاو لا يختلفون عن هيجوايين وديبالا، يوفنتوس فريق كبير، لكننا سنبذل كل ما في وسعنا من أجل تحقيق الفوز وحسم اللقاء مبكراً”.

وأضاف: “صعدنا لهذا الدور بعد أن تمكنا من الفوز على بوروسيا دورتموند بنتيجة ثقيلة، والفريق الألماني ليس بالفريق السهل، بل هو أحد أفضل أندية أوروبا، لكننا أيضاً نمتلك الشغف والعزيمة التي جلبت لنا الفوز”.

وأختتم حديثه قائلاً: “خلال مباراة يوفنتوس سنقدم كل شيء بداخلنا من أجل تحقيق الحلم والصعود للمباراة النهائية، أعرف أن الجميع على ثقة بأن يوفنتوس أكثر خبرة، ولديه الحافز من أجل الصعود والتتويج، لكني أشعر بأننا سنحقق شيء كبير”.

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