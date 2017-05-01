لوثر ماتيوس: بايرن يُراقب لاعبي موناكو

أكد اللاعب الألماني السابق لوثر ماتيوس أسطورة فريق بايرن ميونخ على أن إدارة النادي سوف تتعامل بجدية شديدة خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة, مُوضحاً أن الإدارة تضع بعض اللاعبين تحت مجهرها منذ فترة.

وتحدث لوثر لوسائل الإعلام قائلا: “بايرن سيتعاقد مع لاعبين كُثر خلال الفترة الماضية، الفريق بحاجة للعديد من التدعيمات في كافة المراكز”.

وأضاف: “هناك لاعبين سوف تنتهي مسيرتهم هذا الموسم، الإسباني تشابي ألونسو ومواطني فيليب لام، لذلك فالفريق سيواجه أزمة في تعويضهما، خاصة وأنهما ثنائي من الطراز الرفيع”.

وتابع: “موناكو لديها لاعبين مستوياتهم الفنية لا تصدق، وأعتقد أن الإدارة تراقب ثلاثة لاعبين هناك، وهم توماس ليمار، بيرناردو سيلفا، تيموي باكايوكو”.

وأختتم حديثه قائلاً: “الفريق سيقدم موسماً مقبلاً ممتازاً في حال تعاقده مع لاعبين قادرين على تعويض المراكز التي تعاني من ضعف في الفريق”.

ويعتبر لوثر ماتيوس من صُناع تاريخ بايرن الحديث، حيث إنه كان يتمتع بمستويات طيبة ورائعة للغاية جعلته لاعباً من أفضل لاعبي العالم في فترة قصيرة.

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