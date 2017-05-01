نجم دفاع أرسنال يعود للدوري الفرنسي من بوابة مارسيليا

ذكرت صحيفة “تيليفوت” الفرنسية أن لوران كوسينلي مدافع نادى أرسنال الانجليزى قد يعود للدورى الفرنسى عبر بوابة اوليمبيك مارسيليا فى الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضافت الصحيفة من المنتظر أن يشهد فريق مارسيليا عملية إعادة هيكلة شاملة فى صفوفه فى الفترة المقبلة وسوف يسعى لجذب عدد من أبرز لاعبي فرنسا للعودة للعب فى الدوري الفرنسي فى الموسم القادم.

ويأمل مارسيليا فى ابرام عدد من الصفقات من العيار الثقيل بعد أن نجح بالفعل فى ضم كل من ديميترى باييه وباتريس فييرا فى فترة سابقة.