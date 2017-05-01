“يويفا” يعلن عن حكم ديربي مدريد الأوروبي

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن الحكم الذي سيدير مواجهة ذهاب دور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، والتي ستجمع بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد، في قمة معتادة للبطولة خلال السنوات الأخيرة.

واختار الاتحاد الأوروبي الحكم الإنجليزي المخضرم مارتن أتكينسون لقيادة المباراة التي ستقام يوم غد، الثلاثاء، نظرًا لما يتمتع به من خبرة كبيرة.

وسبق للحكم الإنجليزي قيادة أربع مباريات من قبل للنادي الملكي في دوري الأبطال، حقق خلالها الفريق في فوزين مقابل هزيمتين.

أما بالنسبة لـ أتليتكو مدريد فقد أدار أتكينسون ثلاث مباريات، حقق خلالها الروخي بلانكوس الفوز في مناسبة واحدة مقابل تعادلين.

وكانت آخر مباراة للحكم الإنجليزي في قيادة مباراة لـ ريال مدريد في دوري الأبطال أمام يوفنتوس الإيطالي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال موسم 2014-2015، والتي شهدت فوز البيانكونيري بهدفين مقابل هدف.

أما آخر مباراة لأتكينسون في قيادة مباراة لأتليتكو مدريد فكانت خلال منافسات النسخة الحالية للبطولة، خلال دور المجموعات أمام أيندهوفن الهولندي، وانتهت بفوز الروخي بلانكوس بهدف نظيف.