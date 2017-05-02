أبيدال يرجح كفة موناكو قبل مباراة يوفنتوس

يؤمن الفرنسي إيريك أبيدال أن موناكو قد ينجح في إقصاء يوفنتوس من الدور نصف النهائي بسبب قلة الضغط الواقعة على الفريق بعد تقديمه لموسم غير متوقع.

يصطدم موناكو بيوفنتوس غداً على ملعب لويس الثاني في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن تقام مباراة العودة في تورينيو الأسبوع المقبل.

وقال أبيدال في تصرحيات صحفية: “سنشاهد مبارتين من العيار الثقيل، يوفنتوس يظل المرشح الأقوى نظرياً، ولكن قلة الضغط الواقعة على موناكو قد تساعده في تحقيق المفاجئة”.

وأضاف لاعب برشلونة السابق “وصل موناكو لهذا الدور بعد عمل شاق، وخطة رائعة مع مجموعة من اللاعبين الشباب، لم يتوقع أحد ما وصلوا له”.

يتصدر موناكو الدوري الفرنسي بفارق ثلاث نقاط عن باريس سان جيرمان قبل ثلاثة أسابيع من نهاية المسابقة، كما نجح الفريق في الوصول للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2004.

وأكمل أبيدال “موناكو قد يلعب ثلاث مباريات أخرى في دوري الأبطال كحد أقصى، إذا نجحوا في الاستمرار على نفس المستوى فقد نجد موناكو بطلاً لدوري أبطال أوروبا في النهاية”.

يُذكر أن ليوناردو جارديم قد نجح في تكوين فريق قوي لتوتنهام أغلبه من العناصر الشابة مع بعض من عناصر الخبرة ليُعيد موناكو من جديد على الواجهة محلياً وأوروبياً.

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