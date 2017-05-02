الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإسبانيالدوري الإيطالي
أسطورة التانغو يختار خليفة ميسي ليعتلي الكرة العالمية

أسطورة التانغو يختار خليفة ميسي ليعتلي الكرة العالمية

By admin
2 مايو، 2017
1229
0
Share:
اختار خوان بابلو سورين أسطورة دفاع منتخب الأرجنتين خليفة الأرجنتيني ليونيل ميسي ليعتلي عرش الكرة العالمية في السنوات المقبلة.
وقال سورين في تصريحات تنقلها صحيفة سبورت الكتالونية: ميسي هو لاعب لديه موهبة كبيرة وقدم الكثير لمنتخب بلاده وناديه برشلونة وهو لاعب يستحق كأس العالم.
وتابع: لقد فاز بكأس العالم للشباب والأولمبياد ، وكان قريب للفوز بكأس العالم ، ولكن هذا التانغو لديه الإمكانيات اللازمة للوصول مرة أخرى إلى نهائي المونديال المقبل والوصول إلى النهائي.
وأنهى تصريحاته: أرى أن ميسي بعد اعتزاله سيقود البرازيلي نيمار دا سيلفا الجيل الجديد من اللاعبين في العالم ليصبح في أعلى المستويات ، لأنه يريد بكل وضوح أن يكون الأفضل ولكن هناك باولو ديبالا أيضاً يسير بخطى سريعة اتجاهه.
الموضوع السابق

ميراندا: الوضع سيتغير في ديربي الأبطال هذه ...

الموضوع التالي

السيتي ينافس برشلونة على ظهير ارسنال

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017