أسطورة التانغو يختار خليفة ميسي ليعتلي الكرة العالمية
اختار خوان بابلو سورين أسطورة دفاع منتخب الأرجنتين خليفة الأرجنتيني ليونيل ميسي ليعتلي عرش الكرة العالمية في السنوات المقبلة.
وقال سورين في تصريحات تنقلها صحيفة سبورت الكتالونية: ميسي هو لاعب لديه موهبة كبيرة وقدم الكثير لمنتخب بلاده وناديه برشلونة وهو لاعب يستحق كأس العالم.
وتابع: لقد فاز بكأس العالم للشباب والأولمبياد ، وكان قريب للفوز بكأس العالم ، ولكن هذا التانغو لديه الإمكانيات اللازمة للوصول مرة أخرى إلى نهائي المونديال المقبل والوصول إلى النهائي.
وأنهى تصريحاته: أرى أن ميسي بعد اعتزاله سيقود البرازيلي نيمار دا سيلفا الجيل الجديد من اللاعبين في العالم ليصبح في أعلى المستويات ، لأنه يريد بكل وضوح أن يكون الأفضل ولكن هناك باولو ديبالا أيضاً يسير بخطى سريعة اتجاهه.