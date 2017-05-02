أليغري يختار 21 لاعبا في قائمة اليوفي استعدادا لموناكو

بعد فترة من تواجده على رأس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خلفا لروراوة، يبدو أن خير الدين زطشي قد ثبت قديمه، حيث استطاع لملمة الأوضاع، و بدأ برسم خاطرة الطريق التي ...