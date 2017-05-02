أليغري يختار 21 لاعبا في قائمة اليوفي استعدادا لموناكو
اختار ماسيمليانو أليغري المدير الفني لفريق يوفنتوس الايطالي قائمة فريقه الذي يستعد لمواجهة موناكو الفرنسي في المباراة التي ستجمع الفريقين غدا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ونشرت صحيفة توتو ميركاتو الايطالية قائمة الفريق التي ضمت 21 لاعبا بينما غاب دانييلي روغاني بسبب الإصابة في الركبة وسامي خضيرة للإيقاف.
وجاءت قائمة يوفنتوس كالتالي:
بوفون – نيتو – اوديرو – كيليني- بن عطية – اليكس ساندرو – ماتييلو – بارزالي – بونوتشي – داني ألفيش – ليخنشتاينر – بيانيتش – ماركيزيو – ليمينا – أسامواه – ستورارو – رينكون – كوادرادو – هيغواين – ديبالا – ماندزوكيتش