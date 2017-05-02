إدارة ليستر سيتي تقرر بيع محرز في الصيف المقبل 

كشف موقع “ليستر ماركوري” المقرب جدا من إدارة ليستر سيتي أنها تعتزم القيام بتوجهات جديدة في الصيف المقبل، الموقع السابق قال أن إدارة ليستر ستعمل على التخلص من بعض الأسماء التي لم تقدم الكثير وعلى رأسها المدافع هوث الذي كبر في السن وأيضا ستقوم ببيع نجمي الفريق رياض محرز وجيمي فادري، من أجل تدعيم الخزينة وهي تعول كثيرا على هذين اللاعبين قصد جلب الملايين .

إدارة ليستر لا تريد تكرار خطأ الموسم الماضي وإبقاء محرز سيخفض أكثر من قيمته

لا يختلف اثنان على أن محرز الذي نراه هذا الموسم لا يشبه تماما محرز المتألق الموسم الماضي والذي توج بلقب أحسن لاعب في الموسم، إدارة ليستر تلقت عروضا كبيرة في الموسم الماضي لأجل رياض أهمها من آرسنال لكنها رفضت كل العروض طمعا منها في بيعه بسعر أكبر هذا العام، لكن حسابات كانت خاطئة وبدل من أن يرتفع سعر الجزائري انخفض، إدارة ليستر مازالت تملك بعض العروض وستقوم ببيع رياض بكل تأكيد لأن إبقائه للموسم المقبل قد يعني تراجع سعره أكثر وأكثر .

محرز فقد الحافز وإدارة ليستر تريد صانع لعب محفز

سبب آخر دفع إدارة ليستر لاتخاذ قرار بيع محرز بحسب “لستر ماركوري” دائما وهو رغبة محرز نفسه في الرحيل، فرغم الإبقاء عليه الموسم الماضي إلا أن محرز ظهر فاقدا للرغبة في التألق وهذا لأنه قدم كل ما لديه للفريق وفجر مواهبه ولم يعد له ما يقدمه مع لاعبين محدودين، التقارير الإنجليزية قالت أن إدارة ليستر شرعت في التفاوض مع صانع ألعاب جديد يملك الرغبة والشغف في خدمة الفريق من أجل تعويض محرز الذي سيرحل لفريق أكبر .

الصحافة الإنجليزية تهاجم رياض وتطالب ببيعه

في سياق ذي صلة انتقد الموقع السابق الذكر مستوى محرز كثيرا هذا الموسم، حيث أكد أنه خيب آمال الجميع ليس الإدارة والمدرب السابق فقط بل أنصار النادي أيضا الذين توجوه ملكا عليهم الموسم الماضي، موقع “ليستر ماركوري” قال أن قرار تسريح محرز سيكون في صالح الجميع لأن رياض بات لاعبا عاديا ولا يقدم مستوى يعكس الأموال التي يتقاضاها مع الفريق، التقرير ذاته قال أن تسريح محرز سيفيد الفريق بملايين الأورهات يجعله يتنفس قليلا ويقوم بانتدابات كبيرة الموسم المقبل ولما لا العودة للعب على المراكز الأولى .

شكسبير يدافع عن محرز ويؤكد أهميته

إلى ذلك رد مدرب “ليستر سيتي” “غريغ شكسبير” عن كل الاتهامات الموجهة للاعبه الجزائري رياض محرز المتهم بسوء المستوى، شكسبير قال أن مستوى رياض بشكل عام كان جيدا وأنه يملك نصيبا هاما في عودة الفريق في الفترة الماضية وهروبه من الهبوط، شكسبير قال أيضا أن مستوى رياض ضد واست بورميتش لم يكن جيدا حقا، لكن هذا لا يعني تعميم مستواه السيء ذلك على موسمه منذ البداية، ويبدو أن مدرب ليستر سيتي يجامل رياض لأن الإجماع في إنجلترا كامل على أن مستواه متراجع وبعيد كل البعد عن مستواه في الموسم الماضي .

عزوز.ب