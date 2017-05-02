الناخب الوطني حدد أربع نقاط في أوروبا للاجتماع  مع المحترفين

ضبط مدرب الخضر الإسباني لوكاس آلكاراز رفقة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم و مدير المنتخبات الوطنية حكيم مدان خارطة الطريق خلال شهر ماي الجاري من أجل التحضير جيدا للتربص القادم للمنتخب الوطني ،حيث ضبط تواريخ و أماكن التقائه باللاعبين المحترفين في البطولات الأوروبية من أجل التعرف على كل لاعب ،وجاء البرنامج المسطر وفقا لارتباطات اللاعبين مع أنديتهم حاليا.

ليستر أو لندن لملاقاة محرز، سليماني و قديورة

ستكون المحطة الأولى بالنسبة للناخب الوطني آلكاراز هي البطولة الإنجليزية، حيث ينشط ثلاثة لاعبين جزائريين ضمنها ويتعلق الأمر بكل من رياض محرز و إسلام سليماني مع نادي ليستر و عدلان قديورة في نادي ميدلزبره ، و من المرجح أن يجرى اللقاء في ليستر .

باريس للاجتماع مع لاعبي البطولة الفرنسية و البلجيكية

ثاني محطات جولة آلكاراز الأوربية للاجتماع و التعرف وجها لوجه مع لاعبي الخضر ستكون باريس الفرنسية أين سيكون له لقاء مع لاعبي البطولة البلجيكية على غررا بلفوضيل ، هني، سعدي بالإضافة للاعبي البطولة الفرنسية كل من رياض بودبوز لاعب مونبوليي ،رشيد غزال لاعب نادي ليون، و ثنائي نادي ليل بن سبعيني ومبولحي، وعبيد لاعب نادي ديجون .

سويسرابالنسبةللاعبيالبطولةالإيطاليةوسويسرا

كما سيحط آلكاراز برحاله بسويسرا في محطة ثالثة تمكنه من التعرف ببعض العناصر أكانت تلك الناشطة ضمن البطولة السويسرية على غرار كادامورو و البطولة الإيطالية ونعني بالذكر فوزي غلام و جمال مصباح .

البرتغال للتعرف على ماندي وبراهيمي

آخر محطات لوكاس آلكاراز الذي دخل في التحضير الجدي لتربص الخضر القادم قبل خوض تصفيات كأس أمم إفريقيا القادمة سوف تختتم باجتماعه بلاعبي البطولة الإسبانية والبرتغالية أي مع كل من لاعب نادي إشبيلية عيسى ماندي ولاعب نادي بورتو ياسين براهمي ليختتم جولته الأوروبية التي سيشرع فيها في الايام القليلة القادمة .

الجولة سيرافقه فيها حكيم مدان

لن يكون الناخب الوطني بمفرده خلال جولته الأوروبية القادمة ،حيث سيكون مرفوقا بحكيم مدان مدير المنتخبات الوطنية، في حين فإن مساعديه الإسبانيين سيكونان معفيان من جولة ملاقاة الاعبين المحترفين للمنتخب .

جلال.ك