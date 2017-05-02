بالأرقام | بيلوتّي أفضل من ليفاندوفسكي وكافاني

قدم مهاجم تورينو الإيطالي أندريا بيلوتّي موسمًا عظيمًا رفقة الجراناتا، سجل 25 هدفًا في 30 مباراة بالدرجة الأولى الإيطالية، وساعد فريقه كثيرًا على تحقيق مركز جيد رغم قلة تدعيم الصفوف من قبل الرئيس أوربانو كايرو، مما جعله يصعد بقوة نحو التصنيف الأول لأفضل رؤوس الحربة في كرة القدم الأوروبية في الشهور الأخيرة ويناطح أسماء كبيرة، وقد سبق وألقينا الضوء على الصحوة التي شهدتها عام 2016 بالنسبة للمهاجم الإيطالي عبر جول.كوم العربي.

يمتاز بيلوتّي بقدرته على التسجيل بالقدمين والرأس، وبقدرته على ضرب مصيدة التسلل وهى المهارة التي اكتسبها وتطور فيها بمرور الوقت، ومؤخرًا مع المدرب سينيسا ميهايلوفيتش اكتسب الميزة الأهم للمهاجم العصري وهى قدرته على اللعب خارج منطقة الجزاء والتحرك بالكرة.

عندما نتحدث عن تسجيل هدف في كل 95 دقيقة بموسم 2016/2017 للسيري آ (حتى الآن) للاعب بعمره (23 عامًا) فهو إنجاز كبير نظرًا لأن أقرانه مثل دجيكو، إيكاردي وباكا وهيجواين يتلقون دعمًا أكبر في فرقهم (الإنتر وميلان ويوفنتوس) التي هى أعلى فنيًا بوضوح، وقد سجل كذلك هدفين للتورو في كأس إيطاليا، وهذه هى الأرقام التي نقارن بها أداء بيلوتّي بأداء أكبر مهاجمين في أوروبا حاليًا ليفاندوفسكي وكافاني في الدوري المحلي لكلٍ منهما.

وعندما نقارنه بكافاني نجد أن الأوروجوياني لديه معدل أهداف أفضل فهو يسجل هدف كل 85 دقيقة، ولكن مساهماته في أهداف زملاءه أقل حيث صنع 3 أهداف فقط مقابل 6 أهداف صنعها “إل جالّو” أو الديك، أما المهاجم البولندي فصنع 4 أهداف فقط لزملاءه بملعب الآليانز أرينا.

يرتبط نجم باليرمو السابق بأندية عديدة في أوروبا أهمها مانشستر يونايتد -خاصة بعد إصابة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش القوية-، آرسنال وتشيلسي، ولدى اللاعب شرط جزائي في عقده وضعه كايرو خصيصًا لهذا الوقت وهو قيمته 100 مليون جنيه استرليني، ولكن قد يكون متوفرًا للانتقال برقم أقل من هذا بكثير، فالسبب الرئيسي من هذه التصريحات من رئيس الجراناتا هى محاولة رفع قيمته بالسوق لأقصى حدٍ مُمكن.

يتطلع اللاعب الذي تم تشبييه بروبيرتو بونيسينيا مهاجم إنتر ويوفنتوس السابق في بداياته، لتحطيم رقم قياسي جديد مع تورينو والوصول للرقم القياسي لفالنتينو مادزولا الذي سجل 29 هدفًا في موسم 1946-1947 مع الجراندي تورينو، ربما لو نجح في تسجيل ركلات الجزاء التي سنحت له أمام ميلان وفيورنتينا وبولونيا لأصبح أقرب لهذا الهدف.

وقد سبق لبيلوتّي أن حقق رقمًا قياسيًا مع باليرمو كأكثر لاعب بديل يسجل وبمعدل دقائق قليل للغاية.

بيلوتّي هو خريج أكاديمية نادي البينوليفي، وقد استطاع باليرمو اكتشافه ووضع الثقة به في دوري الدرجة الثانية وساهم في إعادة الفريق الصقلي للدرجة الأولى، لكنه انتقل بعد أن فشل في اقتلاع مركز أساسي دائم في فريق الروزانيرو لتنفجر موهبته كما كان متوقعًا في مدينة تورينو ، فهو كالقوس ومن مواليد برج القوس الذي ما يلبث أن ينطلق وينفك من الوتر حتى يحقق أشياءًا عظيمة، ويتطلع أندريّا كذلك بالفعل للقيام بخطوة أكبر في مسيرته وخاصة بعد أن أعرب عن أمله في المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

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