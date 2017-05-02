بودبوز أكثر من صنع فرصا في أوروبا كلها

مازال الدولي الجزائري رياض بودبوز يثبت من يوم لآخر أنه يلعب أحسن مواسمه على الإطلاق، موقع “سكواكا” الإنجليزي الشهير نشر أمس إحصائيات لأكثر اللاعبين صنعا للفرص في أوربا وقد تفاجأ كاتبو المقال من تواجد لاعب جزائري في القمة، رياض حل أولا بصنعه لـ109 فرص كاملة لزملائه ورغم أن أغلبها لم تسجل إلا أن ذلك يثبت قدراته، يذكر أن رياض وإلى غاية الأسبوع الماضي كان يحتل الصف الثاني لكنه ارتقى للأول في الأسبوع الحالي .

رياض حقق رقما قياسيا في الدوري الفرنسي في لقاء ليل

كشف الحساب الفرنسي على تويتر” Du Stade Aux Stats‏” أمس الإثنين عن أهم الإحصائيات التي سجلت في الجولة المنقضية، وكشف معها عن رقم قياسي للدولي الجزائري رياض بودبوز، الموقع السابق قال أن رياض حقق رقما غير مسبوق في الليغ 1 حيث استطاع صنع تسع فرص كاملة في لقاء واحد وهو رقم لم يسبقه إليه أحد في الدوري الفرنسي، هذا الموسم لكن المفارقة أن مهاجمي مونبلي لم يتمكنوا من تسجل أي منها، للتذكير فإن بودبوز سقط بثلاثية أمام ليل وهي نتيجة تؤكد أن مونبوليي أقل من مستواه وأنه لا بد أن يرحل لعب في فريق أكبر يملك مهاجمين يمكنهم ترجمة ما صنعه من فرص .