تايدر:” راض عن مستواي وسعيد للمستوى العام للفريق”

أدلى لاعب الخضر سفير تايدر بتصريحات للإعلام الإيطالي تكلم فيها عن فوز فريقه الكبير في لقاء الجولة الماضية برباعية من دون رد، تايدر قال أنه سعيد جدا للفوز وخاصة لمستواه العام بعد خيبات سابقة كثيرة، وكان سفير قد ساهم في فوز فريقه بهدف هو الثاني له هذا الموسم .

“علينا أن ننهي الموسم بقوة ونثبت للجميع قيمة بولونيا”

بعد أن تكلم عن نفسه انتقل سفير للحديث عن المستوى العالم للفريق، لاعب الخضر قال أن المستوى العام للفريق كان ممتازا بتسجيل رباعية وقدرة الفريق على التسجيل أكثر، حيث كشف أن الروح القتالية كانت حاضرة وأثبتوا للجميع أن بولونيا لم ينته ومستواه في اللقاء الماضية ليس إلا كبوة، سفير شدد أيضا على ضرورة إنهاء الموسم بقوة رغم أن الفريق لم يعد له ما يلعب عليه .

إدارة بولونيا لم تتحرك بعد من أجل شراء عقده وتألقه مؤخرا قد يدفعها لذلك

الحديث عن تايدر سواء تعلق الأمر بتألقه أو بتراجع مستواه يرتبط دائما في إيطاليا وفي صحافة بولونيا بالحديث عن بقائه أو رحيله عن الفريق الموسم المقبل، الدولي الجزائري ولغاية يوم أمس لم يوقع على عقد انتقاله لبولونيا و هو ما يعني إمكانية رحيله مجانا نهاية الموسم الحالي، وكيل أعمال تايدر كان قد هدد إدارة النادي بضرورة تجديد العقد قبل نهاية الشهر الحالي، وهي آخر مهلة وإلا فإنه سيدرس العروض التي تأتي لموكله وفي انتظار نهاية المهلة يبدو أن التقارب بين الإدارة وتايدر بتكريمه وأيضا ارتفاع مستواه قد يعني تجديد العقد وليس العكس .

عزوز.ب