حمرون يرغب في البقاء مع السد بعد انتهاء إعارته من ستيوا بوخاريست

رحب نجم نادي السد القطري المهاجم الجزائري في نادي السد القطري الجزائري يوغرطة حمرون بالاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل 2017 / 2018 إذا رغبت إدارة النادي في تجديد عقده ، و التحق حمرون بالسد على سبيل الإعارة لموسم واحد قادما من نادي ستيوا بوخارست الروماني على أن تنتهي فترة الإعارة بنهاية الموسم الجاري ،وقال اللاعب عن مستقبله مع الفريق بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم معربا عن آماله في تمديد عقده والبقاء مع الفريق ، قائلا : “استمتعت للغاية بالفعل بموسمي الأول في قطر وأتمنى البقاء مع فريق السد”، علما أن نادي السد يملك أحقية في شراء اللاعب نهائيا من ستيوا بوخارست وفقا للاتفاق الحاصل بين الفريقين الموسم الماضي .

حمرون قاد السد للفوز بكأس قطر لأول مرة في تاريخ النادي

في ذات الساق لقي حمرون إشادة كبيرة في قطر بعد أن مكن فريقه بفضل الهدف الذي سجله في مرمة نادي الجيش للفوز بلقب كأس قطر للمرة الأولى في تاريخ النادي وكان حمرون هو بطل المباراة النهائية بإحرازه هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 72 من اللقاء وقال في هذا الشأن “مررنا بلحظات عصيبة للغاية هذا الموسم في الدوري ، وبذلنا كل ما بوسعنا في بطولة كأس قطر خاصة في الدور قبل النهائي أمام الريان وفي المباراة النهائية أمام الجيش”.

ج.ك