زطشي يرسم خارطة طريق للخضر 

بعد فترة من تواجده على رأس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خلفا لروراوة، يبدو أن خير الدين زطشي قد ثبت قديمه، حيث استطاع لملمة الأوضاع، و بدأ برسم خاطرة الطريق التي سيسير عليها الخضر مستقبلا في انتظار ما إذا كانت هذه الطريق ستوصل الخضر لبر الأمان أو أنها ستكون مسدودة .

زطشي اتفق مع عنتر يحيى كمناجير عام، مضوي مساعدا وعزيز بوراس مدربا للحراس

بشكل شبه رسمي في انتظار الإعلان، فإن زطشي يكون قد اختار الطاقم الذي سيعمل مع التقني الإسباني لوكاس الكاراز من أجل إعادة هيبة الخضر، بعد تعيين ألكاراز سيلجأ زطشي لتعيين خير الدين مضوي مساعدا له، كما سيعين عزيز بوراس مدربا للحراس أما عنتر يحيى فسيكون مناجيرا للمنتخب، في انتظار إنهاء هؤلاء لموسمهم مع الأندية التي يعملون فيها حاليا وفاق سطيف، سوشو الفرنسي وأورليون الفرنسي على التوالي .

ملف صايفي طوي وعجالي لن يكون ضمن طاقم الخضر

بإنهاء ملفات المدرب المساعد والمناجير الجديد للمنتخب بالاتفاق مع مضوي وعنتر يحي على التوالي يكون زطشي قد طوى ملفات الأسماء التي كانت مرشحة لنفس المراكز، رفيق صايفي ولخضر عجالي كانا قريبين جدا من التواجد على كرسي احتياط الخضر في لقاءاته المقبلة لكن رئيس أتليتيك بارادو استقر على أسماء أخرى يعتقد أنها الأصلح على أمل أن تكون كذلك .

بورقعة .ع