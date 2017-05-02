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سيريزو يرسل ثقته الكبيرة للاعبي الأتليتي

سيريزو يرسل ثقته الكبيرة للاعبي الأتليتي

By admin
2 مايو، 2017
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أرسل انريكي سيريزو رئيس نادي أتليتكو مدريد الإسباني ثقته الكبيرة للاعبي الفريق قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال الأوروبي.
وقال في تصريحات تنقلها صحيفة ماركا الإسبانية: دائماً ما يكون لدي شعور جيد اتجاه هذا الفريق ، ولكني اتمنى لهم التوفيق والحظ.
وأضاف: نهدف إلى نهاية موسم جيدة في الدوري بتواجدنا في المراكز الثلاثة الأولى ودور رائع في دوري الأبطال الأوروبي.
وأنهى تصريحاته: سيكون هذا هو اللقاء الأخير الذي سنواجه به الريال على فيسنتي كالديرون بالأسبوع المقبل وواثق من تحقيق نتيجة ايجابية عليه.
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