سيريزو يرسل ثقته الكبيرة للاعبي الأتليتي
أرسل انريكي سيريزو رئيس نادي أتليتكو مدريد الإسباني ثقته الكبيرة للاعبي الفريق قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال الأوروبي.
وقال في تصريحات تنقلها صحيفة ماركا الإسبانية: دائماً ما يكون لدي شعور جيد اتجاه هذا الفريق ، ولكني اتمنى لهم التوفيق والحظ.
وأضاف: نهدف إلى نهاية موسم جيدة في الدوري بتواجدنا في المراكز الثلاثة الأولى ودور رائع في دوري الأبطال الأوروبي.
وأنهى تصريحاته: سيكون هذا هو اللقاء الأخير الذي سنواجه به الريال على فيسنتي كالديرون بالأسبوع المقبل وواثق من تحقيق نتيجة ايجابية عليه.