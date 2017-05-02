عامر شفيق يحدد قائمة الأولمبيين المشاركة في باكو

يختتم المنتخب الوطني الأولمبي المتواجد بمركز التحضيرات بسيدي موسى في تربص مغلقا تحضيراته يوم 5 ماي تاريخ توجهه صوب مدينة باكو الأذريبيجانية تحسبا لألعاب التضامن الإسلامي المقررة، حيث سيخوض أشبال المدرب عامر شفيق مواجهة ودية امام المنتخب المحلي المتواجد بدوره مند الأحد بسيد موسى في تربص مغلق تحت قيادة النخاب الوطني الجديد الإسباني آلكاراز ،وكان الناخب الوطني للأولمبي قد أعلن عن القائمة المعنية بالمشاركة في هذه التظاهرة و التي ضمت23 لاعبا.

حراسة المرمى : شمس الدين رحماني ( مولودية بجاية) – عبد المومن سيفور ( اتحاد الجزائر ) – زكريا بن حالفاية ( نصر حسين داي ).

الدفاع : يوسف دوار ( نادي بارادو)، أيمن عطو ( وفاق سطيف ) ، حمزة موالي ( نادي بارادو) ، عبد الجليل سمان ( اتحاد الجزائر ) ، عبد الغاني بوزيدي ( نصر حسين داي ) ، محمد نوفل خاسف ( نصر حسين داي ) .

وسط الميدان :أحمد قعقع ( نادي بارادو ) ، عبد الرؤوف بن غيث ( اتحاد الجزائر) ،ماهر عزوز ( شباب باتنة) ، عبد الرحيم حمرا ( اتحاد الجزائر) ، محمدية مرواني ( جمعية الشلف) ، كمال بلعربي ( اتحاد الحراش) ، لعيد أحمد واجي ( اتحاد الحراش ) ، يوسف بيشو ( اتحاد الجزائر ) .

الهجوم :فريد الملالي ( نادي بارادو) ، زكريا نعيجي ( نادي بارادو) ،طيب مزياني ( نادي بارادو) ، داعي الدين قوجيل ( أولمبي المدية) ، الياس يعيش ( اتحاد الجزائر) ، إسماعيل سعيدي ( وفاق سطيف ) .

ج.ك