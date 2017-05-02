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غاميرو رفض برشلونة خوفًا من مصير زلاتان

غاميرو رفض برشلونة خوفًا من مصير زلاتان

By admin
2 مايو، 2017
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كان المهاجم الفرنسي كيفن غاميرو هدف لنادي برشلونة الإسباني الصيف الماضي ولكن اللاعب فضل الانتقال لأتليتكو مدريد بعد مفاوضات مع إدارة العملاق الكتالوني.

كان صاحب الـ29 عامًا قد تألق مع ناديه السابق إشبيليه وفاز معه بالدوري الأوروبي ثلاث مرات متتالية ولذلك أصبح مطلوب في العديد من الأندية الأوروبية وشهد ميركاتو الصيف صراع إسباني على ضمه.

وفي تصريحاته الأخيرة لـ”10 سبورت” قال: “كانت لدي فرصة الانتقال لبرشلونة بالصيف الماضي ولكني فضلت أتليتكو مدريد، بالطبع اللعب لبرسا أمر رائع ولكن ماذا سأفعل مع هؤلاء النجوم”.

وأضاف: “لديهم ميسي ونيمار وسواريز وهم يقدمون أداء رائع وأنا أبحث عن المشاركة، سينتهي بي الأمر على دكة البدلاء طوال الموسم ولن تكون هناك فرصة للتألق وذلك ما حدث مع زلاتان هناك”.

يذكر أن إدارة العملاق الكتالوني قد تعاقدت مع المهاجم الإسباني باكو ألكاسير لاعب نادي فالنسيا السابق والذي كلف الفريق 30 مليون يورو الصيف الماضي ولكنه لم يقدم المستوى المطلوب حتى الآن.

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