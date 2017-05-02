غلام يتعرض للعنصرية من مدرجات جوسيبي مياتزا ويطالب بإيقاف  اللقاء

لم يكن فوز نادي نابولي سهرة الأحد على مضيفه إنتر مفرحا كثيرا للبعثة القادمة من الجنوب، حيث تخلل اللقاء بعض الأحداث التي عكرت صفو الفوز، الصحافة الإيطالية الصادرة يوم أمس قالت أن “الكورفا نور” الخاصة بإنتر هتفت بهتافات عنصرية تجاه لاعب الخضر فوزي غلام وزميله كوليبالي، تقارير الصحافة قالت أيضا أن غلام لم يستهدف في دينه أو عرقه وإنما في انتمائه للقارة الإفريقية بعد أن قلدت جماهير المدرج الشمالي صوت القردة .

غلام غضب كثيرا وطالب الحكم بإيقاف اللقاء والأخير لم يستجب

غضب أنصار إنتر وانقلابهم على غلام كان بسبب تدخله العنيف على اللاعب موريلو والذي لم يحتسبه الحكم، حيث أرادت الجماهير التأثير عليه لكنها كانت مخطئة في تعبيرها عن غضبها، فوزي تعرض للهتافات مرتين في الشوط الأول، فبعد أن أهمل الأولى طالب الحكم في الثانية بتوقيف اللقاء لكنه لم يستجب له مطالبا إياه بعدم التأثر بما تفعله الجماهير .

واقعة لقاء المياتزا ليست الأولى والاتحادية الإيطالية مطالبة بالتدخل

الصحافة المقربة من نابولي لم تحتفل بالفوز الذي قرّب الفريق من دوري الأبطال بقدر اهتمامها بواقعة العواء تجاه لاعبيها الأفارقة، حيث طالبت الاتحاد الإيطالي بالضرب بيد من حديد من أجل عدم تكرار ذلك، خاصة أن الواقعة ليست الأولى حتى أن اللاعب مونتاري تعرض لهتافات عنصرية وغادر الملعب في لقاء بيسكارا في نفس اليوم أي الأحد الماضي .

رئيس نابولي يبلغ إدارة ميلان بعدم رغبته في بيع غلام

في سياق منفصل كشف الصحفي المقرب من نابولي تشيرو فينيراتو أمس في تصريحات لراديو ” سي أر سي” الجهوي أن رئيس نابولي أورليو دي لاورنتيس يرفض رفضا قاطعا انتقال لاعبه الجزائري فوزي غلام صوب ميلان، الرئيس الإيطالي أبلغ إدارة ميلان أنه لن يتفاوض معهم حول نقل الجزائري ضاربا مفاوضات وكلاء فوزي عرض الحائط، حيث سبق لهؤلاء الاتفاق على كل شيء في انتظار اتفاق إدارة ميلان مع نظيرتها من نابولي لكن هذا لن يحصل أبدا بحسب تشيرو فينيراتو .

دي لورنتيس سيعرض 2 مليون على فوزي من أجل التجديد أو بيعه خارج إيطاليا

بحسب فينيراتو دائما فإن دي لاورنتيس لن يبيع غلام للمنافسين في إيطاليا وهو أمر سبق وأتينا على ذكره وأكدناه مرارا، دي لاورنتيس سيقبل بعروض خارجية أقل على أن يقبل ببيع غلام لميلان بأموال كثيرة لأنه يرى أن بيع لاعبيه للمنافسين لا يضعفه فقط بل يقوّيهم، المنتج السينمائي الكبير سيقدم عرضا جديدا لوكلاء أعمال فوزي في الأيام المقبلة من أجل إقناعهم بضرورة البقاء وسيعرض 2 مليون أورو كراتب سنوي وهو نفس الراتب الذي قدمه الميلان وقبله غلام ووكلاء أعماله .

موكلي غلام سيطالبون بـ 2.5 مليون من أجل التجديد

في الجهة المقابلة أكد فينيراتو أن وكلاء غلام سيطلبون راتبا أكبر من الرئيس دي لاورنتيس من دون أن يفسر الأسباب، فرغم موافقتهم على 2 مليون يورو كراتب سنوي مع ميلان إلا أنهم سيطلبون 2.5 مليون يورو من رئيس نابولي لكن ومن دون شك فإن الحوافز في عقد تجديد غلام المقترح غائبة على عكس ما هو عليه الحالي في العقد المقدم له من طرف إدارة نادي ميلان .

عزوز.ب