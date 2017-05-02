لوك شاو يغيب عن مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم

تلقى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خبر سيء صباح الثلاثاء حول إصابة مدافعه الإنجليزي لوك شاو، حيث أن اللاعب قد تعرض لإصابة في مباراة الفريق الأخيرة أمام سوانزي سيتي.

وأكدت صحيفة “تليجراف” الإنجليزية الشهيرة أن الظهير الأيسر سيغيب عن باقي مباريات الموسم الحالي ومن المنتظر أن يعود مع بداية الموسم المقبل.

كان صاحب الـ21 عامًا قد تعرض لإصابة خلال مشاركته مع الفريق أمام أندرلخت بالدوري الأوروبي ولكنه أكمل المباراة، ويبدو أن الأمر لم يسير على ما يرام وتعرض لإصابة من جديد في الدوري.

يذكر أن المدرب جوزيه مورينيو يعاني كثيرًا هذا الموسم من كثرة الإصابة حيث أن شاو اللاعب الثالث الذي يفقده حتى نهاية الموسم بعد تعرض كل من زلاتان إبراهيموفيتش وماركوس روخو لقطع بالرباط الصليبي.

يستعد الفريق الإنجليزي الآن لخوض مباراة هامة بذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي أمام سيلتا فيجو الإسباني ثم سيواجه بعد ذلك أرسنال في الجولة الـ36 من البريميرليغ.

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