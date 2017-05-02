مدرس للغة الفرنسية تحت تصرف آلكاراز في سيدي موسى

بالموازاة مع التربص المغلق الذي يقوده الناخب الوطني الجديد الإسباني آلكاراز منذ يوم الأحد على رأس المنتخب المحلي في مركز التحضيرات بسيدي موسى ويستمر حتى 3 ماي الجاري في أول خرجة رسمية ميدانية له منذ تعينه على رأس العارضة الفنية للخضر خلفا للبلجيكي ليكنس، شرع التقني الإسباني منذ ذات التاريخ برفقته مساعداه الإسبانيان خيسوس كاناداس وميغيل أنجل كامبوس في تربص استعجالي داخل تربص الخضر من أجل تعلم اللغة الفرنسية ما سيسهل عليه التواصل مع اللاعبين مستقبلا.

الفاف وضعت تحت تصرف آلكاراز مدرسا للغة الفرنسية يتقن الإسبانية

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يتواصل حاليا مستعينا بأحد أعضاء المنتخب

في ذات السياق فقد كلفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أحد أعضاء الفاف و الذي يتقن اللغتين الإسبانية و الفرنسية بالإضافة طبعا للعربية من أجل تسهيل عملية تواصل مدرب الخضر مع اللاعبين المحليين، حيث تعلم آلكاراز بعض الكلمات المستعملة في التدريبات و التي صار ينطقها بسلاسة .

شرع في تعلم الفرنسية منذ عينه على رأس الخضر

للتذكير فإن مدرب النخبة الوطنية آلكاراز والذي لا يتقن سوى اللغة الإسبانية ،شرع منذ تعيينه على رأس العارضة الفنية للخضر في أخذ دروس لتعلم اللغة الفرنسية بإسبانيا ،كما سيواصل هذه الدروس مباشرة بعد عوته إلى إسبانيا مباشرة عقب نهاية تربص المحليين .

مدرب الخضر يريد الاستعداد جيدا لتربص المنتخب الأول

دخول لوكاس آلكاراز في صلب الموضوع بإشرافه على المنتخب الوطني المحلي الذي يستعد لتصفيات نهائيات كأس أمم أفريقيا، المقررة في كينيا، العام المقبل، حيث سيواجه ليبيا، من أجل حجز بطاقة التأهل ،جاء أيضا من أجل التحضير لتربص المنتخب الأول في جوان القادم وهذا من خلال تعلمه للغة الفرنسية التي ستكون وسيلة التواصل مع العناصر الوطنية .

جلال.ك