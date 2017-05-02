ميراندا: الوضع سيتغير في ديربي الأبطال هذه المرة

يستعد نادي أتليتكو مدريد لخوض ديربي العاصمة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام الجار أتليتكو مدريد مساء اليوم وذلك على ملعب سنتياجو برنابيو بعد تأهل الروخي بلانكوس على حساب ليستر سيتي الإنجليزي وتأهل الميرنجي على حساب بايرن ميونيخ.

كان قطبا العاصمة الإسبانية قد تواجها في نهائي البطولة بالموسم الماضي وفاز النادي الملكي بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بنتيجة 1-1.

وفي تصريحات المدافع البرازيلي جواو ميراندا مدافع أتليتكو السابق قال: “نهائي لشبونة كان مختلف كثيرًا، لقد تلقينا دعم كبير من الجماهير ولعبنا أفضل مباراة في مسيرتنا، ولكن خسرنا في الدقيقة الأخيرة”.

وأضاف: “في نهائي العام الماضي كان ريال مدريد قوي للغاية وتلقينا هدف قاتل وبالرغم من التعادل ركلات الجزاء حسمت الأمر، أعتقد أن المرة الثالثة ستكون مختلفة وسيتغير الوضع”.

يذكر أن صاحب الـ32 عامًا قد رحل عن نادي العاصمة الإسبانية منضمًا إلى إنترميلان الإيطالي في صيف 2015 بعد أن كان قد خاض مع الفريق 177 مباراة سجل بهم 13 هدف.

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