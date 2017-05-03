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الريال قد يعاقب من اليويفا بسبب جماهيره

الريال قد يعاقب من اليويفا بسبب جماهيره

By admin
3 مايو، 2017
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قد يقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بفتح ملف الجماهير ضد نادي ريال مدريد الإسباني خلال الساعات المقبلة بسبب اللافتات التي كانت ظهرت في ملعب سانتياغو برنابيو بالأمس.
وقالت صحيفة سبورت الكتالونية أن هناك اعتراضات من جانب أتليتكو مدريد والذي أكد على أن اللافتات كانت لدافع الاستفزاز وكانت مكتوبة عليها: ميلان ولشبونة ، أخبرني ما هو شعورك نحوها.
وسبق وعاقب اليويفا أندية مثل أياكس وبايرن ميونيخ بسبب بعض اللافتات المسيئة ضد الجماهير بعضها البعض.
إلى جانب عقوبة على نادي برشلونة بسبب الأعلام الكتالونية وجميعها كانت عقوبات مالية.
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