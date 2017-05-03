دولبيرغ ثالث أصغر لاعب يحرز خمسة أهداف في الدوري الأوروبي

انضم الدنماركي كاسبر دولبيرغ لاعب أجاكس أمستردام الهولندي إلى قائمة أصغر اللاعبين الذين سجلوا خمسة أهداف في بطولة الدوري الأوروبي.

أجاكس أمستردام يتقدم على أولمبيك ليون الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد حتى الآن في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي على ملعب يوهان كرويف بمدينة أمستردام.

دولبيرغ البالغ من العمر 19 سنة و209 يوم سجل هدف أجاكس أمستردام الهولندي الثاني في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول ليصبح ثالث أصغر لاعب وصولاً للهدف الخامس منذ 2099 حتى الآن بعد البلجيكي روميلو لوكاكو (17 سنة و161 يوم)لاعب إيفرتون الإنجليزي، والأسباني إيكر مونيان (19 سنة و80يوم) لاعب أتليتكو بلباو الأسباني.