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روبرتو كارلوس يرشح صفقة من العيار الثقيل لريال مدريد

روبرتو كارلوس يرشح صفقة من العيار الثقيل لريال مدريد

By admin
3 مايو، 2017
2204
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رشح أسطورة البرازيل والظهير الايسر السابق لريال مدريد روبرتو كارلوس صفقة من العيار الثقيل للفريق الملكي خلال الفترة المقبلة.

وقال كارلوس في تصريحاته التي نقلتها صحيفة أس الاسبانية:بالتأكيد يمكننا التوقيع مع ديلي ألي ، بلا شك إنه جيد بما فيه الكفاية لريال مدريد.
وقد جذب نجم توتنهام الانجليزي ديلي ألي أنظار العديد من الاندية الاوروبية الكبرى بعد أدائه المثالي مع السبيرز هذا الموسم.
كما يعد ديلي ألي مطلباً رئيسياً للمدرب الاسباني بيب  غوارديولا الذي يريد جلبه لمانشستر سيتي.
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