ريال مدريد قد يخسر راموس أوروبياً

يبدو أن اللاعب الدولي الإسباني قائد فريق ريال مدريد سيرجيو راموس بات مهدداً بالمعاقبة من قبل الإتحاد الأوروبي بسبب سلوكه خلال مواجهة أتلتيكو مدريد أمس على ملعب سانتياغو بيرنابيو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

قائد الفريق الأبيض تعرض بالضرب على مدافع الروخيبلانكوس لوكاس هيرنانديز بالمرفق خلال ضربة ركنية مع نهاية الشوط الأول بدون تدخل حكم المباراة الإنجليزي مارتين أتكينسون.

وتعد تلك الواقعة ليست بالغريبة على الملاعب الأوروبية، حيث إن هناك حالة مشابهة لإعتداء نجم روما دانييلي دي روسي على قائد شاختار الأوكراني داريو سرنا في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا موسم 2010/2011.

وربما يواجه نجم ريال مدريد نفس العقوبة الأمر الذي قد يغيبه عن مواجهة إياب نصف النهائي الأسبوع المقبل أمام أتلتيكو مدريد وكذلك عن المباراة النهائية المنتظرة في كارديف شهر يونيو المقبل في حالة تأهل فريقه.

وبالرغم من عدم تدخل حكم المباراة خلال الواقعة إلا أن الاتحاد الأوروبي قرر إيقاف دانييلي دي روسي لـ3 مباريات أوروبية بتهمة الاعتداء على المنافس بعد مراجعة صور ومقاطع الحالة