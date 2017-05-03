ليفربول يتوصل لاتفاق مبدئي مع مدافع ساوثهامبتون

اقترب نادي ساوثهامبتون الانجليزي، من حسم أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالتعاقد مع أحد أبرز مدافعي البريمييرليغ.

وأصبح الهولندي فيرجيل فان دايك محل اهتمام العديد من الأندية الانجليزية هذا الموسم، بعد مستواه المميز مع ساوثهامبتون، وأبرزهم مانشستر سيتي بناء على رغبة المدرب بيب غوارديولا.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية أن فان دايك يفضل العمل مع يورغن كلوب مدرب الريدز، رغم الاهتمام الكبير من مانشستر سيتي للحصول على خدماته.

وأشارت إلى أن الهولندي توصل لاتفاق شفهي مع ليفربول تمهيدا للانتقال للفريق فور انطلاق الميركاتو في يونيو المقبل.

وتأتي من أهم العوامل التي ستساعد على نجاح الصفقة هو ضمان ليفربول التأهل لدوري أبطال أوروبا بنسبة كبيرة، باحتلاله المركز الثالث بالدوري الانجليزي حتى الآن.