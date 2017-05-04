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ألبيول: نابولي يقترب من الاسكوديتو

ألبيول: نابولي يقترب من الاسكوديتو

By admin
4 مايو، 2017
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يعتقد راؤول ألبيول مدافع نابولي أن فريقه يقترب كل عامًا من الحصول على الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.
ونشر موقع فوتبول إيطاليا تصريحات ألبيول التي أكد من خلالها على ان فريقه يأخذ خطوات هامة من أجل الاقتراب من الحصول على الاسكوديتو.
وقال: امام الانتر نحن تحكمنا في المباراة بدون إعطاء أي شئ لهم، وعلينا الاستمرار بهذه الطريقة وسنحاول الفوز بالمباريات الأربعة الأخيرة ثم سنرى ، نحن نريد ان نلعب في دوري الابطال بدون مباراة تمهيدية.
واضاف: نحن نأخذ خطوات مهمة نحو الاسكوديتو كل عام وإذا واصلنا بهذه الطريقة في العام المقبل سنكون أقرب إلى يوفنتوس ، ونحن نحتاج لأكثر من 90 نقطة من أجل الفوز بالاسكوديتو لذا علينا التفكير في ذلك.
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