ألكاراز:” لا تنتظروا تغييرات كثيرة وسأعتمد على جل المشاركين في الكان”

أدلى الناخب الوطني لوكاس ألكاراز أمس بتصريحات لوسائل الإعلام الجزائرية كما تم الاتفاق عليه مسبقا، حيث أجاب مدرب غرناطة السابق على أسئلة الصحفيين الحاضرين ومنهم صحفيو “تي أس أ”، ألكاراز ألم تقريبا بالنقاط التي تطرح علامات استفهام كبيرة ومنها التشكيلة وأيضا الملعب الذي يستقبل عليه الخضر منافسيهم شهر جوان.

“قلق من الفترة الحالية وأمل أن تكون المجموعة جاهزة في التربص المقبل”

بداية حديث ألكاراز كان عن الفترة الحالية وهي فترة نهاية الموسم، حيث أبدى قلقه الكبير وقال: ” أنا قلق نوعا ما، لأن الفترة الحالية من الموسم صعبة لأنها فترة نهاية الموسم، لا نعرف كيف ستكون حالة اللاعبين لكني آمل أن تكون المجموعة في أفضل حال عند بداية تربص جوان”.

“شاهدت وسأشاهد لقاءات للبطولة لاكتشاف أكبر عدد من المحليين”

بما أنه كان حاضرا في تربص المحليين فقد شدد ألكاراز على ضرورة تواجد أكبر قدر منهم في التربص المقبل وقال: ” لقد شاهدت العديد من اللقاءات في البطولة الوطنية وسأشاهد لقاءات أخرى، سواء أنا أو الطاقم الذي يعمل معي، سنعمل على جمع أكبر قدر من المعلومات واكتشاف أكبر عدد من اللاعبين قبل بداية تربص جوان “.

“لا تنتظروا تغييرات كبيرة لكني سأضع لمستي باستدعاء أسماء جديدة”

ألكاراز ورغم تأكيده على ضرورة استدعاء أكبر عدد من المحليين إلا أنه فاجأ الجميع بتأكيده على أن مجموعة غينيا والطوغو ستكون مشابهة للمجموعة التي تواجدت في الكان وفي هذا الشأن قال: ” المجموعة التي ستستدعى للقاءات غينيا والطوغو ستكون مشابهة نوعا ما للتي تواجدت في الكان الماضي، سأقوم بوضع لمستي بكل تأكيد وذلك باستدعاء بعض الوجوه الجديدة كما سأعمل على تصحيح الأخطاء التي وقعت سابقا”.

“سأستشير اللاعبين قبل اختيار الملعب الذي سنلعب فيه”

في الأخير وضع ألكاراز نقطة النهاية للجدل القائم حول الملعب المقبل للخضر وقال:” سواء كان ملعب البليدة أو ملعب 5 جويلية أنا معجب بالملعبين معا، أما عن اختيار الملعب الذي سنلعب عليه فسأقوم بالاختيار رفقة الجميع، سأستشير المسؤولين وأيضا اللاعبين إضافة إلى الطاقم العامل معي قبل اتخاذ أي القرار “.

بورقعة-ع