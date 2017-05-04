ألكاراز يغادر اليوم الجزائر

سيطير اليوم الناخب الوطني ألكاراز رفقة مساعديه إلى إسبانيا للشروع في جولته الأوروبية بعد أن أشرف على تربص المنتخب المحلي بسيدي موسى وأخذ فكرة عن مستوى البطولة الوطنية بعد أن عاين لاعبي أقل من 23 سنة كذلك، حيث غادر إلى مقر إقامته في إسبانيا وهو يملك نظرة عن مستوى اللاعب المحلي الذي ينوي بناء المنتخب الأول عليه مستقبلا بحسب تصريحاته الأخيرة.

سيعود منتصف ماي لتحضير لقاءي جوان

من المنتظر أن يعود ألكاراز إلى الجزائر بعد الانتهاء من الجولة الأوروبية التي تقوده إلى أربع دول للالتقاء برفقاء سليماني، وهي العودة المقررة منتصف الشهر الحالي من أجل الشروع في التحضير الجدي للقاي جوان، الأول أمام غينيا وديا والطوغو في التصفيات وهما اللقاءين اللذين يحملان أهمية كبرى للتقني الإسباني وخاصة لقاء الطوغو الذي سيرسم له ملامح الهدف الذي سطره مع الفاف وهو بلوغ نهائيات كان الكاميرون 2019.

ب-بكوش