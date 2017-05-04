ألكسندر أوكيدجة مرشح لتشكيلة الموسم في الدرجة الثانية

نشر الموقع الرسمي لرابطة الأندية الفرنسية الليغ 2 قائمة الحراس المعنيين بلقب أحسن حارس للموسم الحالي ونشر معها اسم الحارس الجزائري وحارس ستراسبورغ ألكسندر أوكيدجة، الذي قدم موسما كبيرا مع فريقه وكان في غالب الجولات رجل اللقاء ما يعني أن تتويجه كأحسن حارس نهاية الموسم الحالي لن يكون مفاجأة لأي أحد، خاصة إذا علمنا أنه يقود فريقه حاليا للصدارة والصعود ليس ببعيد.

مرشح للانتقال لفريق أقوى والمنتخب قد يكون في حاجته

الحديث عن تألق أوكيدجة هذا الموسم ارتبط دائما بالحديث عن إمكانية انتقاله لنادي أكبر الموسم المقبل، حارس ستراسبورغ أبهر الجميع في الجزء الأول من الموسم ما جعل الكثير من المناجرة يتقربون منه قصد نقله لفريق أقوى الموسم المقبل هذا في شرط عدم صعود ستراسبورغ، حارس بهده القيمة وهذه الإمكانيات ربما يكون خير داعم للمنتخب الوطني الذي يعاني أزمة حرّاس.

سياسة زطشي قد تمنعه من تمثيل المنتخب؟

الحديث عن المواهب الجزائرية الصاعدة في أوروبا وإمكانية تدعيم المنتخب في العهد السابق لم يعد بنفس القدر أيام زطشي حاليا، الذي أعلنها صراحة أنه سيجبر المدرب على منح الفرصة للمحليين (حتى وإن كانوا أقل مستوى) ما يعني أن أوكيدجة وتألقه الكبير طيلة الموسم قد لا ينفعه كثيرا إلا في حال إصرار ألكاراز، يذكر أن أوكيدجة يبلغ من العمر 28 سنة لعب سابقا لأندية ليل وموسكرون قبل أن يلتحق بتروا قبل ثلاثة مواسم ويحقق معهم الصعود مرتين .

بورقعة-ع