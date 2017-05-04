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اجتماع بين روما وأتالانتا لحسم صفقة فرانك كيسي

اجتماع بين روما وأتالانتا لحسم صفقة فرانك كيسي

By admin
4 مايو، 2017
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يلتقي مسؤولو روما الايطالي مع أتالانتا من أجل حسم التعاقد مع فرانك كيسي خلال الفترة المقبلة على الرغم أن وكيله لم يكن حاضرا.
وأفاد موقع فوتبول ايطاليا أن روما اقترح ضم لاعب الوسط بدفع 28 مليون يورو بالاضافة إلى راتب يصل إلى 2.2 مليون يورو في العام الواحد.
وأكد الموقع الايطالي ان الاجتماع اليوم في روما من أجل حسم الصفقة بشكل نهائي والاعلان عن انتقال اللاعب إلى صفوف روما.
كان كيسي قد تلقى عدة عروض مؤخرا أبرزها من تشيلسي الإنكليزي الذي يرغب في ضمه خلال الفترة المقبلة.
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