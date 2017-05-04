المدير الرياضي لنابولي في مدريد من أجل انتقال غلام إلى الأتليتيكو

كشف موقع “أريا نابولي ” المقرب جدا من نابولي في خبر وصفه بالحصري أن لاعب الخضر فوزي غلام بات أقرب من أي وقت مضى إلى نادي أتليتيكو مدريد، الموقع ذاته قال أن المدير الرياضي لنادي نابولي كريستيان غانتولي تواجد في مدريد سهرة الثلاثاء وشاهد لقاء أتليتيكو ضد الريال في دوري الأبطال ورغم أن إدارة الناديين لم تكشف عن سبب تواجد غانتولي إلا أن “أريا نابولي” أكد أنه من أجل التفاوض مع غلام، يذكر أن الجزائري ارتبط كثيرا بأتليتيكو مدريد ويبدو أنه يقترب أكثر كل يوم.

الصفقة ستتم في غضون الأسبوعين المقبلين

بحسب الصحافة الإيطالية المقربة من نابولي دائما فإن المفاوضات بين الناديين بدأت لتوها وستستغرق بعضا من الوقت، الموقع السابق قال أن رحيل غلام سيترسم قبل نهاية الموسم الحالي وربما الإعلان عن رحيله سيكون في غضون أسبوعين، وفي حال ما إذا كانت وجهات النظر متقاربة بين نابولي وأتليتيكو فإن غلام لن يكون مشكلة لأن الجزائري سيقبل بالانتقال للنادي الثاني للعاصمة مدريد لعدة أسباب، أهمها الجانب المالي وأيضا قوة الفريق محليا وقاريا إضافة إلى وجود المدرب ديغو سيميوني.

خورخي منديش سيتكفل بإنهاء الصفقة

في سياق ذي صلة، كشفت تقارير إيطالية أمس أن إدارة نابولي ستتعامل مع المناجير الشهير البرتغالي جورجي منديش، البرتغالي يعتبر مستشارا لغلام وربما وكيل أعماله غير المعلن، كما أنه يعمل مستشارا لنادي أتليتيكو مدريد ولمدربه سيميوني ما يعني أن الأطراف المتفاوضة ستكون نفس الشخص وربما تنتهي المفاوضات حتى قبل أن تبدأ، لكن شرط إدارة نابولي أن يكون المبلغ المدفوع كبيرا وهي مهمة يمكن لخورخي منديش أن يقوم بها.

نابولي يرغب في جني ملايين كثيرة لكن بقاء موسم واحد في عقد الجزائري سيصعب ذلك

بالعودة لتقرير “أريا نابولي “فقد كشف أن كريستيان غانتولي أبلغ إدارة أتليتيكو في رغبة الرئيس دي لاورنتيس في جني 25 مليون أورو من بيع غلام لفريق العاصمة الإسبانية، مبلغ كهذا قالت التقارير أنه مستحيل ليس لقيمة اللاعب ولمستواه لكن لمدة العقد، حيث تبقى من عقد الجزائري موسم واحد ومن المستحيل أن يساوي عاما واحدا من عقد غلام 25 مليون أورو، التقارير الإيطالية قالت أن صفقة غلام وفي أحسن الأحوال ستكون بملغ 15 مليون أورو لو أن جني هذا المبلغ يبقى أيضا صعب المنال.

دي لاورنتيس تلقى عروضا كبيرة من ميلان وإنتر لكنه رفضها من دون مناقشتها

في الأخير عاد موقع “أريا نابولي” ليؤكد أن رئيس النادي يرفض رفضا قاطعا بيع غلام داخل إيطاليا، الموقع السابق قال أن إدارة نابولي تلقت عروضا وصفتها بالضخمة من إنتر وميلان وبأرقام أكبر من التي تم تقديمها من أندية خارجية لكنه رفض حتى مناقشتها، على جانب العروض الملحية تلقت إدارة نابولي عروضا من مرسيليا ونيوكاسل لكنها لم تكن في المستوى المطلوب لذلك تم رفضها، يذكر أن إدارة ميلان قد تلجأ لأسلوب المبادلة من أجل إقناع دي لاورنتيس بتسريح غلام وهو أمر ربما يرضيه.

بورقعة-ع