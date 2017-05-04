بودبوز مرشح لدخول تشكيلة الموسم في فرنسا

نشر أمس الموقع الرسمي لرابطة الأندية الفرنسية قائمة اللاعبين المرشحين لدخول تشكيلة الموسم، الأسماء المقترحة عرفت توجد اسم جزائري متألق ويتعلق الأمر بلاعب مونبلي رياض بودبوز، رياض توج موسمه الرائع بتواجد ضمن الكبار وحتى في حال لم يختر فإن مجرد تواجده يعتبر اعترافا من التقنين بالموسم الكبير الذي قدمه ويقدمه، يذكر أن القائمة ضمت أبزر الأسماء الكبيرة من أندية باريس سان جرمان، موناكو ونيس مثل بالوتيلي، لاكازيت، كافاني، ديماريا، فيراتي، مبابي وغيرهم كثير.

تراجع للمركز السابع في الرتيب السنوي لصحيفة ليكيب

في سياق الحديث عن بودبوز دائما فقد عرف ترتيبه السنوي لأحسن اللاعبين في الدوري الفرنسي تراجعا، رياض كان سادسا الأسبوع الماضي لكن سقوط فريقه الجديد ضد ليل أدى لتراجعه أكثر، حيث حل سابعا بـ5.97 كمعدل سنوي، رياض وبإجماع الكل في فرنسا ذهب ضحية ناديه فرغم صناعته لتسع أهداف (رقم قياسي هطا الموسم) إلا أن زملاءه عجزوا عن تحويل ولو واحدة لشباك الفريق الخصم، يذكر أن بودبوز في تراجع مستمر، حيث كان يحتل قبل شهرين من الآن المركز الأول.

بورقعة-ع