بوكوتنيو غير قادر على إقناع والكر بالبقاء

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكوتنيو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير أن مسألة بقاء الظهير الأيمن كايل والكر مع الفريق لم يعد في يد المدرب.

كانت العديد من التقارير قد تحدثت عن قرب رحيل كايل والكر عن توتنهام، مع اهتمام أندية مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي وبرشلونة بضم اللاعب.

وقال بوكوتنيو في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ويستهام: “بنهاية الموسم، سنحدد من سيبقى ومن سيرحل عن صفوف الفريق، إنه قرار النادي، سيكون لي رأي بكل تأكيد ولكن القرار في يد النادي”.

وأضاف المدرب الأرجنتيني “لا أستطيع أن أضمن بقاء كايل والكر او أي لاعب آخر، سأجلس مع إدارة النادي في نهاية الموسم”.

يستعد توتنهام هوتسبير لمواجهة ويستهام في ديربي لندني جديد في إفتتاح مباريات الأسبوع الـ36 من الدوري.

وعن المنافسة مع تشيلسي، قال بوكوتنيو: “تشيلسي فريق بخبرات كبيرة، يمتلكون لاعبين حققوا العديد من البطولات مع الأندية والمنتخبات، ولكننا سنواصل القتال حتى النهاية”.

يبتعد توتنهام عن تشيلسي بفارق أربعة نقاط، بينما تفصل تشيلسي عن تحقيق اللقب تسع نقاط يحتاجها خلال الأربع مباريات المقبلة

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