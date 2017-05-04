ديفنسا يكشف حديث سيميوني المثير مع مهاجم ريال مدريد

كشف موقع ديفنسا سنترال الموالي لريال مدريد الإسباني عن ما قاله سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد للاعب الريال موراتا خلال مباراة الديربي الماضية في دوري الأبطال.

ذكر ديفنسا أن موراتا أثناء عملية الاحماء على الخطوط الفنية، تحدث معه سيميوني أمام عدسات الكاميرات ولكنه وضع يده على فمه في محاولة لعدم رصد الكاميرات لما قاله.

واشار ديفنسا إلي أن سيميوني قال لموراتا: تعال معي وأنضم إلي أتلتيكو مدريد، مؤكداً على أنها ليست المرة الأولي التي يطلب فيها سيميوني التعاقد مع أحد لاعبي ريال مدريد.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد نجح في حسم مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على أتلتيكو مدريد في البرنابيو 3-0.