رسميا.. الاتحاد الإنجليزي يفعل عقوبة الطرد المؤقت

أعلن المتحدث الرسمي للاتحاد الإنجليزي عن تفعيل عقوبة الطرد المؤقت في دوري الدرجات الدنيا في إنجلترا.

جاء هذا بحسب ما أكد في تصريحات أدلى بها ونقلتها هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي”، وأكد خلالها أنه تم استفتاء أكثر من 1000 نادي في ذلك الأمر.

وتنص العقوبة الجديدة على استبعاد اللاعب الذي ينال بطاقة صفراء لمدة 10 دقائق، يستطيع بعدها اكمال اللعب مع ناديه في نفس المباراة بدون عقوبات اضافية.

وأكد المتحدث الرسمي أن تلك الخطوة ما هي الا بداية في عدد من التجديدات في القوانين التي سيضعها الاتحاد الإنجليزي طور التجربة في الفترة المقبلة.