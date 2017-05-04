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روما يسعى للتعاقد مع مدافع أرسنال الأيسر

روما يسعى للتعاقد مع مدافع أرسنال الأيسر

By admin
4 مايو، 2017
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أكدت بعض التقارير الصحفية اليوم، أن نادي روما الإيطالي يستعد لتقديم عرض رسمي لأرسنال من أجل الحصول على خدمات الإسباني ناتشو مونريـال المدافع الأيسر للمدفعجية.

واشار موقع “ترانسفير ماركت” في تقرير نشره اليوم، إلى مونريـال يعد الخيار الأساسي للمدرب الفرنسي آرسن فينغر في الجبهة اليسرى في السنوات الأخيرة.

واضاف التقرير أن مونريـال مثله مثل باقي لاعبي أرسنال في الموسم الحالي لم يقدم كل ما يملك من إمكانيات، وهو ما قد يضعه ضمن قائمة الراحلين عن المدفعجية في الصيف المقبل في ظل الخطة التي قد يتبعها النادي من أجل عودة الفريق للمنافسة مرة أخرى.

ويمتلك ناتشو عقد مع أرسنال يمتد حتى عام 2019، وهو ما قد يجعل فينغر يرفض العروض المقدمة للاعب، إلا في حالة واحدة وهو إيجاد البديل المناسب.

يذكر أن روما يسعى للقيام بصفقات قوية في الصيف المقبل من أجل المنافسة على البطولات، وذلك بعد التعاقد مع واحد من أنجح المديرين الرياضيين في العالم وهو مونشي من اشبيليه الإسباني.

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