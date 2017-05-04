فينغر يتحدث عن تأهل أرسنال للدوري الأوروبي ويسخر من رحيله

أكد المدرب الفرنسي آرسن فينغر مدرب فريق أرسنال الإنجليزي أنه سيخوض بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل بقوة وسيسعى للحصول عليها، وذلك في حالة فشله التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال فينغر في المؤتمر الصحفي اليوم قبل مباراة مانشستر يونايتد:” أنا أخذ كل بطولة بجدية والبطولة الوحيدة التي كنت أريح فيها اللاعبين هي كأس الرابطة من أجل إعطاء الفرصة للاعبين الشباب.”

وأضاف:” لقد قرروا أن يعطوا فرصة للدوري الأوروبي بأن تكون بطولة قوية مرة أخرى، لأن معظم الفرق لا تشارك بالفريق القوي في البطولة، لذلك سنجذب الأنظار للبطولة في حالة تأهلنا.”

وتابع:” إذا نظرت في السنوات الماضية عن الفريق الذي يفوز بها يكون خارج من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، معادا مانشستر يونايتد في العام الحالي الذي بدأ البطولة.”

وتحدث فينغر عن رحيله بعدما أعلن مسبقًا أنه سيعلن في مارس أو أبريل:” حسنًا نحن في مايو، لقد كنت مخطئًا.”

وعن حالة الإصابات قال:” تشاكا لن يكون متواجد في مباراة مانشستر يونايتد للإصابة، بينما استعدنا موستافي الذي تدرب بشكل عادي مع الفريق.”

وأخيرًا قال فينغر:” مانشستر يونايتد لديه قائمة قوية من اللاعبين، لذلك أعتقد أنهم سيقدمون مباراة قوية وصعبة علينا أي كان الأسماء في التشكيلة.”

يذكر ان أرسنال سيستضيف مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين على ملعب الإمارات، ويحتل ارسنال المركز السادس برصيد 60 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 655 نقطة.