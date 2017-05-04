لاعبو قطر وتونس غير معنيين بمعاينة ألكاراز

بعد أن تسلم الناخب الوطني لوكاس ألكاراز قائمة تضم حوالي 36 لاعبا ينشطون في مختلف البطولات الأوروبية والذين برمج معهم موعدا بداية من الأسبوع القادم للتعرف عليهم وشرح فلسفته الكروية ومنهجيته في العمل، علمنا من مصدر مقرب أن اللاعبين الناشطين في الدوري القطري ونعني بهم مهاجم السد القطري بغداد بونجاح وكذلك الناشطون في البطولة التونسية على غرار بلقروي، شنيحي وبلخيثر غير معنيين بما سيقوم به التقني الإسباني الذي يرغب في التركيز أولا على لاعبي أوروبا إلا أن عدم تواجدهم في القائمة يطرح عديد الأسئلة.

هل انتهت صلاحيتهم بانتهاء الكان

عدم تواجد لاعبي قطر وتونس في أجندة المدرب الإسباني ألكاراز وخروجهم من دائرة المعاينة حاليا له تفسيرين لا ثالث لهما، أما مسؤولي المنتخب أجلوا الحديث عنهم باعتبارهم لا ينشطون في أوروبا وسيخصهم ألكاراز بالمعاينة في وقت لاحق أو أن أسماءهم سقطت من حسابات الخضر بعد العودة من كان الغابون وخاصة ثنائي البطولة التونسية بلخيثر وبلقروي، في حين يبقى بونجاح الاستثناء بالنظر إلى أهدافه الكثيرة المسجلة مع السد والذي قد يستدعى للتربص القادم.

قائمة التربص القادم أكبر تحد أمام الإسباني

سيكون الناخب الوطني أمام تحد كبير جدا في إعداد القائمة التي ستكون معنية بدخول تربص نهاية الشهر الحالي، فألكاراز لن يقوم باستدعاء قائمة موسعة من 36 لاعبا لأنه من الصعب العمل مع كل هذا العدد لتحضير لقاء مهم، والأصعب هو كيفية اختيار 23 لاعبا أو أكثر بقليل في أول خرجة، هل سيعتمد على القائمة التي سافرت إلى الغابون أم أنه سيحذف أسماء ويعيد أخرى وهو الذي لم يجد من يعبد له الطريق بعد إقالة كامل الطاقم الفني السابق، وحتى المديرية الفنية الجزائرية ضعيفة ولا ينتظر منها تقديم المساعدة.

ب-بكوش